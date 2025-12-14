SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLD AND NASDAQ
Yang Hu

GOLD AND NASDAQ

Yang Hu
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 58%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18 236
Bénéfice trades:
13 142 (72.06%)
Perte trades:
5 094 (27.93%)
Meilleure transaction:
135.89 USD
Pire transaction:
-109.13 USD
Bénéfice brut:
52 607.22 USD (95 354 734 pips)
Perte brute:
-50 662.63 USD (93 572 213 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (52.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 422.53 USD (60)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.91%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1145
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
9 169 (50.28%)
Courts trades:
9 067 (49.72%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
4.00 USD
Perte moyenne:
-9.95 USD
Pertes consécutives maximales:
39 (-438.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 266.81 USD (25)
Croissance mensuelle:
-24.93%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
114.39 USD
Maximal:
2 522.14 USD (33.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.07% (1 558.28 USD)
Par fonds propres:
2.82% (139.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTECm 15525
XAUUSDm 2711
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTECm 574
XAUUSDm 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTECm 962K
XAUUSDm 819K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.89 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 60
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +52.38 USD
Perte consécutive maximale: -438.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
Aucun avis
2025.12.14 15:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire