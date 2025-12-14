SignauxSections
Master gold
Yacine Tinani

Master gold

Yacine Tinani
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 51%
VantageInternational-Live 4
1:500
Trades:
2 878
Bénéfice trades:
1 115 (38.74%)
Perte trades:
1 763 (61.26%)
Meilleure transaction:
8 690.00 USD
Pire transaction:
-2 410.00 USD
Bénéfice brut:
759 396.14 USD (81 321 pips)
Perte brute:
-713 556.74 USD (56 750 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (11 590.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 330.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2862
Temps de détention moyen:
60 secondes
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
1 399 (48.61%)
Courts trades:
1 479 (51.39%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
15.93 USD
Bénéfice moyen:
681.07 USD
Perte moyenne:
-404.74 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-3 720.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 000.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
50.56%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33 950.60 USD
Maximal:
58 940.00 USD (47.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.87% (58 910.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 2874
USDJPY+ 2
NZDUSD+ 1
EURUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 49K
USDJPY+ -1.9K
NZDUSD+ -2K
EURUSD+ 380
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 25K
USDJPY+ -55
NZDUSD+ -195
EURUSD+ 24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Meilleure transaction: +8 690.00 USD
Pire transaction: -2 410 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +11 590.00 USD
Perte consécutive maximale: -3 720.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold scalping strategy. 


Aucun avis
2025.12.14 12:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.14 12:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.14 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 12:17
A large drawdown may occur on the account again
