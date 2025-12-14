SignauxSections
Mustafa Alayan

Royalexau

Mustafa Alayan
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
6 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 GBP
Pire transaction:
-122.22 GBP
Bénéfice brut:
0.00 GBP
Perte brute:
-538.13 GBP (241 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 GBP (0)
Ratio de Sharpe:
-1.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
166.98%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
6 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-89.69 GBP
Bénéfice moyen:
0.00 GBP
Perte moyenne:
-89.69 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-538.13 GBP)
Perte consécutive maximale:
-538.13 GBP (6)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
538.13 GBP
Maximal:
538.13 GBP (107.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (538.13 GBP)
Par fonds propres:
60.59% (304.27 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -694
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -241K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Aucun avis
2025.12.14 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.14 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
