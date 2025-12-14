- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This strategy is a fully automated trading system designed to operate across all currency pairs, providing broad market coverage and diversification. It trades on the H1 and H4 timeframes, allowing the algorithm to combine timely market reactions with structured medium-term analysis.
The system independently evaluates price behavior and market dynamics, executing and managing trades without manual intervention. Built on consistent, rule-based logic, the strategy is designed to perform reliably across different market conditions while maintaining a disciplined and systematic trading approach.