This strategy is a fully automated trading system designed to operate across all currency pairs, providing broad market coverage and diversification. It trades on the H1 and H4 timeframes, allowing the algorithm to combine timely market reactions with structured medium-term analysis.

The system independently evaluates price behavior and market dynamics, executing and managing trades without manual intervention. Built on consistent, rule-based logic, the strategy is designed to perform reliably across different market conditions while maintaining a disciplined and systematic trading approach.