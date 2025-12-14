- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
32 (47.05%)
Perte trades:
36 (52.94%)
Meilleure transaction:
1 589.91 USD
Pire transaction:
-3 220.00 USD
Bénéfice brut:
27 789.65 USD (21 126 pips)
Perte brute:
-32 539.58 USD (27 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (6 220.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 220.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
85.86%
Charge de dépôt maximale:
57.16%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
34 (50.00%)
Courts trades:
34 (50.00%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-69.85 USD
Bénéfice moyen:
868.43 USD
Perte moyenne:
-903.88 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-10 969.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 969.88 USD (13)
Croissance mensuelle:
-4.18%
Prévision annuelle:
-50.59%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 749.93 USD
Maximal:
15 690.90 USD (7.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.43% (15 693.31 USD)
Par fonds propres:
1.76% (3 503.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|XAUUSD
|30
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-5.8K
|EURGBP
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-395
|XAUUSD
|-5.6K
|EURGBP
|-44
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 589.91 USD
Pire transaction: -3 220 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +6 220.00 USD
Perte consécutive maximale: -10 969.88 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
歐元/美元和 XAU/美元的交易有效手冊。沒有使用貿易風險策略的策略,也沒有停止損失和停止損失目標的固定系統。Il est essentiel de comprendre qu'aucune méthode de trade au monde ne garantit un succès à 100 %！Il n'existe pas de solution miracle en trading！
