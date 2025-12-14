SignauxSections
Yan Yang Lai

For Prop Firm Exam

Yan Yang Lai
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
FTMO-Server2
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
32 (47.05%)
Perte trades:
36 (52.94%)
Meilleure transaction:
1 589.91 USD
Pire transaction:
-3 220.00 USD
Bénéfice brut:
27 789.65 USD (21 126 pips)
Perte brute:
-32 539.58 USD (27 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (6 220.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 220.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
85.86%
Charge de dépôt maximale:
57.16%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
34 (50.00%)
Courts trades:
34 (50.00%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-69.85 USD
Bénéfice moyen:
868.43 USD
Perte moyenne:
-903.88 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-10 969.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 969.88 USD (13)
Croissance mensuelle:
-4.18%
Prévision annuelle:
-50.59%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 749.93 USD
Maximal:
15 690.90 USD (7.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.43% (15 693.31 USD)
Par fonds propres:
1.76% (3 503.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 37
XAUUSD 30
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -5.8K
EURGBP -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -395
XAUUSD -5.6K
EURGBP -44
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 589.91 USD
Pire transaction: -3 220 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +6 220.00 USD
Perte consécutive maximale: -10 969.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

歐元/美元和 XAU/美元的交易有效手冊。沒有使用貿易風險策略的策略,也沒有停止損失和停止損失目標的固定系統。Il est essentiel de comprendre qu'aucune méthode de trade au monde ne garantit un succès à 100 %！Il n'existe pas de solution miracle en trading！
Aucun avis
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 02:05
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 3.68% of days out of the 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 02:05
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.94% of days out of the 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 02:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
