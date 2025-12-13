- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
110 (71.89%)
Perte trades:
43 (28.10%)
Meilleure transaction:
103.84 USD
Pire transaction:
-95.81 USD
Bénéfice brut:
2 414.75 USD (43 490 pips)
Perte brute:
-1 280.17 USD (21 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (158.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
346.52 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
5.36
Longs trades:
63 (41.18%)
Courts trades:
90 (58.82%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
7.42 USD
Bénéfice moyen:
21.95 USD
Perte moyenne:
-29.77 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-78.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-126.91 USD (3)
Croissance mensuelle:
215.42%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.86 USD
Maximal:
211.56 USD (58.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.93% (159.75 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDe-
|150
|USDJPYe-
|2
|GBPUSDe-
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDe-
|1.1K
|USDJPYe-
|-58
|GBPUSDe-
|53
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDe-
|22K
|USDJPYe-
|-47
|GBPUSDe-
|100
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +103.84 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +158.40 USD
Perte consécutive maximale: -78.63 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI3-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This account specializes in intraday short-term trading of Gold (XAU/USD). All orders come with preset precise stop-loss and take-profit levels, and are executed in strict accordance with trading discipline. When there is no signal matching the system, we remain patient and avoid entering trades blindly; if any signs of risk appear while holding a position, we will take timely protective measures or exit decisively. Follow and subscribe to receive real-time trading signals and strategy insights.
Aucun avis