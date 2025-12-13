SignauxSections
Fuqiang Li

Leonard Gold

Fuqiang Li
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 223%
GMI3-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
110 (71.89%)
Perte trades:
43 (28.10%)
Meilleure transaction:
103.84 USD
Pire transaction:
-95.81 USD
Bénéfice brut:
2 414.75 USD (43 490 pips)
Perte brute:
-1 280.17 USD (21 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (158.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
346.52 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
5.36
Longs trades:
63 (41.18%)
Courts trades:
90 (58.82%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
7.42 USD
Bénéfice moyen:
21.95 USD
Perte moyenne:
-29.77 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-78.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-126.91 USD (3)
Croissance mensuelle:
215.42%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.86 USD
Maximal:
211.56 USD (58.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.93% (159.75 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDe- 150
USDJPYe- 2
GBPUSDe- 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDe- 1.1K
USDJPYe- -58
GBPUSDe- 53
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDe- 22K
USDJPYe- -47
GBPUSDe- 100
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.84 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +158.40 USD
Perte consécutive maximale: -78.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI3-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This account specializes in intraday short-term trading of Gold (XAU/USD). All orders come with preset precise stop-loss and take-profit levels, and are executed in strict accordance with trading discipline. When there is no signal matching the system, we remain patient and avoid entering trades blindly; if any signs of risk appear while holding a position, we will take timely protective measures or exit decisively. Follow and subscribe to receive real-time trading signals and strategy insights.
2025.12.13 17:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 17:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 17:59
A large drawdown may occur on the account again
