- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
I am a disciplined Forex trader providing reliable and well-managed trading signals focused on consistency and risk control. My trading strategy is based on technical analysis, market structure, and momentum confirmation, primarily trading major and high-liquidity currency pairs.
Risk management is my top priority. Each trade is executed with predefined stop-loss and take-profit levels to protect capital and maintain stable growth over time. I avoid over-trading and focus only on high-probability setups.
This signal is suitable for traders who prefer steady performance with controlled drawdown rather than aggressive or risky trading styles. Transparency, consistency, and long-term sustainability are the core principles of my trading approach.