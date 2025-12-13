I am a disciplined Forex trader providing reliable and well-managed trading signals focused on consistency and risk control. My trading strategy is based on technical analysis, market structure, and momentum confirmation, primarily trading major and high-liquidity currency pairs.

Risk management is my top priority. Each trade is executed with predefined stop-loss and take-profit levels to protect capital and maintain stable growth over time. I avoid over-trading and focus only on high-probability setups.

This signal is suitable for traders who prefer steady performance with controlled drawdown rather than aggressive or risky trading styles. Transparency, consistency, and long-term sustainability are the core principles of my trading approach.