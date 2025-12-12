Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01 0.00 × 3 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 5 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 5 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.43 × 164 ICMarkets-Live03 0.56 × 62 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 Tickmill-Live 0.68 × 1853 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 Tickmill-Live02 0.72 × 2874 ICMarkets-Live07 0.74 × 845 ICMarketsSC-Live23 0.86 × 44 ICMarkets-Live18 0.92 × 165 ICMarkets-Live14 1.06 × 70 ICMarketsSC-Live04 1.07 × 159 ICMarketsSC-Live03 1.08 × 26 ICMarketsSC-Live15 1.14 × 1179 ICMarkets-Live12 1.15 × 1165 EurotradeSA-Live01 1.22 × 18 85 plus...