SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xinhui666
Huiwen Mo

Xinhui666

Huiwen Mo
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 247%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
883
Bénéfice trades:
715 (80.97%)
Perte trades:
168 (19.03%)
Meilleure transaction:
471.40 USD
Pire transaction:
-1 068.55 USD
Bénéfice brut:
14 797.50 USD (785 178 pips)
Perte brute:
-12 967.47 USD (1 153 684 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (972.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
972.95 USD (54)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.20%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
676
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
433 (49.04%)
Courts trades:
450 (50.96%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
20.70 USD
Perte moyenne:
-77.19 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-290.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 101.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
247.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
385.41 USD
Maximal:
2 302.54 USD (84.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.47% (2 302.54 USD)
Par fonds propres:
0.62% (10.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 771
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPJPY 7
GBPUSD 6
EURJPY 6
EURUSD 2
CADJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 58
USDJPY -32
GBPJPY -52
GBPUSD -76
EURJPY -25
EURUSD 4
CADJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 72K
BTCUSD -438K
USDJPY -34
GBPJPY -1.5K
GBPUSD -684
EURJPY -389
EURUSD 194
CADJPY 30
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +471.40 USD
Pire transaction: -1 069 USD
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +972.95 USD
Perte consécutive maximale: -290.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 164
ICMarkets-Live03
0.56 × 62
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.68 × 1853
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 2874
ICMarkets-Live07
0.74 × 845
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.06 × 70
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live03
1.08 × 26
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.15 × 1165
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
85 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
暴力跑
Aucun avis
2025.12.12 23:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 23:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 23:41
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire