Signaux / MetaTrader 4 / EA Republik trader perintis
Aris Al Ansori

EA Republik trader perintis

Aris Al Ansori
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 63%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
799
Bénéfice trades:
565 (70.71%)
Perte trades:
234 (29.29%)
Meilleure transaction:
20.74 USD
Pire transaction:
-45.41 USD
Bénéfice brut:
2 615.69 USD (1 572 533 pips)
Perte brute:
-2 061.86 USD (2 020 174 pips)
Gains consécutifs maximales:
106 (671.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
671.78 USD (106)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
143
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
418 (52.32%)
Courts trades:
381 (47.68%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
4.63 USD
Perte moyenne:
-8.81 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-313.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-436.32 USD (12)
Croissance mensuelle:
62.56%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
446.67 USD
Maximal:
594.94 USD (132.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.81% (594.94 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 732
BTCUSD 67
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 605
BTCUSD -51
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 57K
BTCUSD -505K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.74 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 106
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +671.78 USD
Perte consécutive maximale: -313.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 1
Aucun avis
2025.12.12 19:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 19:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 19:35
A large drawdown may occur on the account again
