Shahista Mustufa Afghan

Gold High

Shahista Mustufa Afghan
0 avis
Fiabilité
104 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 365%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 012
Bénéfice trades:
1 304 (64.81%)
Perte trades:
708 (35.19%)
Meilleure transaction:
183.54 USD
Pire transaction:
-933.41 USD
Bénéfice brut:
9 786.28 USD (1 737 847 pips)
Perte brute:
-6 977.72 USD (2 833 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
130 (590.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 022.88 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.92%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
205
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
1 477 (73.41%)
Courts trades:
535 (26.59%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
1.40 USD
Bénéfice moyen:
7.50 USD
Perte moyenne:
-9.86 USD
Pertes consécutives maximales:
97 (-48.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 836.41 USD (5)
Croissance mensuelle:
155.37%
Prévision annuelle:
1 885.12%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
191.92 USD
Maximal:
2 110.81 USD (51.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.92% (2 110.11 USD)
Par fonds propres:
18.03% (369.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDx 945
GBPUSDx 251
BTCUSD 232
USDCHFx 144
EURNZDx 119
GBPCADx 82
USDCADx 58
EURUSDx 48
NZDUSDx 43
NZDJPYx 42
USDJPYx 22
GBPNZDx 15
NZDCADx 6
EURAUDx 4
NAS100 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDx 2.6K
GBPUSDx 185
BTCUSD -122
USDCHFx 2
EURNZDx 23
GBPCADx -41
USDCADx 16
EURUSDx 22
NZDUSDx 37
NZDJPYx 31
USDJPYx 9
GBPNZDx 10
NZDCADx 3
EURAUDx 1
NAS100 -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDx 95K
GBPUSDx 21K
BTCUSD -1.2M
USDCHFx -156
EURNZDx 2.1K
GBPCADx -1.3K
USDCADx 1.6K
EURUSDx 555
NZDUSDx 1.4K
NZDJPYx 1.9K
USDJPYx 1.2K
GBPNZDx 1.6K
NZDCADx -113
EURAUDx 244
NAS100 -4.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +183.54 USD
Pire transaction: -933 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +590.68 USD
Perte consécutive maximale: -48.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a Highly Volatile Gold trading signal targeted to generate minimum 400 USD profits per month  and high volumes for IB commission generation. Minimum equity should be 2000 USD for safe copying.
Aucun avis
2025.12.12 17:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.52% of days out of 722 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.