Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent.com 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 6 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 NPBFX-Real-2 0.00 × 2 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 2 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 KTM-Live 0.00 × 4 ICMarkets-Live24 0.00 × 2 mForex-REAL 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 10 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 7 FTT-Live 0.00 × 2 SENSUS-Live 0.00 × 1 Meksa-Meksa 0.00 × 1 TopFXSC-Live Server 0.10 × 10 ECMarketsGlobalLLC-Live 0.12 × 17 Pepperstone-Edge01 0.13 × 31 JustForex-Live 0.15 × 59 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 Exness-Real3 0.24 × 17 Pepperstone-Demo01 0.24 × 1008 IronFXBM-Real4 0.26 × 142 LQD1-Live01 0.26 × 19 365 plus...