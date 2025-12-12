SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nega
Nega Riyanto

Nega

Nega Riyanto
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 123%
OctaFX-Real2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
136 (55.06%)
Perte trades:
111 (44.94%)
Meilleure transaction:
62.15 USD
Pire transaction:
-74.91 USD
Bénéfice brut:
566.06 USD (988 454 pips)
Perte brute:
-435.15 USD (1 518 654 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (102.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
108.33 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
148 (59.92%)
Courts trades:
99 (40.08%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
4.16 USD
Perte moyenne:
-3.92 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-15.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-148.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
122.94%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.22 USD
Maximal:
196.03 USD (67.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.51% (196.03 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
EURUSD 32
USDJPY 27
BTCUSD 24
ETHUSD 20
GBPUSD 17
GBPJPY 12
BNBUSD 12
AUDJPY 11
XRPUSD 6
EURJPY 5
USDCHF 5
USDCAD 5
SOLUSD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 4
BCHUSD 3
NZDCHF 3
CADJPY 2
CADCHF 2
GBPCAD 2
GBPAUD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 206
EURUSD -3
USDJPY -24
BTCUSD -94
ETHUSD 21
GBPUSD -1
GBPJPY 6
BNBUSD 0
AUDJPY 3
XRPUSD 18
EURJPY -8
USDCHF 4
USDCAD -4
SOLUSD 3
AUDUSD 0
NZDUSD -3
BCHUSD -4
NZDCHF 3
CADJPY -2
CADCHF -2
GBPCAD 7
GBPAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
EURUSD -328
USDJPY -3.8K
BTCUSD -570K
ETHUSD 21K
GBPUSD -84
GBPJPY 954
BNBUSD -1.2K
AUDJPY -513
XRPUSD 3.5K
EURJPY -1.2K
USDCHF 342
USDCAD -539
SOLUSD 285
AUDUSD 7
NZDUSD -307
BCHUSD -3.5K
NZDCHF 268
CADJPY -246
CADCHF -172
GBPCAD 938
GBPAUD 567
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.15 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +102.28 USD
Perte consécutive maximale: -15.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 plus...
Aucun avis
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
