Achmad Nurul Mubin

INSIDE MASTER

Achmad Nurul Mubin
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 269%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
70 (76.92%)
Perte trades:
21 (23.08%)
Meilleure transaction:
29.22 USD
Pire transaction:
-52.19 USD
Bénéfice brut:
455.20 USD (514 876 pips)
Perte brute:
-275.73 USD (331 395 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (91.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.47 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
81 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.35
Longs trades:
72 (79.12%)
Courts trades:
19 (20.88%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.97 USD
Bénéfice moyen:
6.50 USD
Perte moyenne:
-13.13 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-65.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.97 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.29 USD
Maximal:
76.34 USD (28.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.53% (21.85 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 87
BTCUSDm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 179
BTCUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 179K
BTCUSDm 4.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.22 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +91.47 USD
Perte consécutive maximale: -65.97 USD

Aucun avis
2025.12.12 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 81 days
