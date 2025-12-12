SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MrProfessor
Ali Ar Ridha Alaydrus

MrProfessor

Ali Ar Ridha Alaydrus
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -86%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
592
Bénéfice trades:
120 (20.27%)
Perte trades:
472 (79.73%)
Meilleure transaction:
397.76 USD
Pire transaction:
-122.50 USD
Bénéfice brut:
9 503.59 USD (988 051 pips)
Perte brute:
-9 565.63 USD (1 041 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (806.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
806.10 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
48.33%
Charge de dépôt maximale:
3.95%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
325 (54.90%)
Courts trades:
267 (45.10%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.10 USD
Bénéfice moyen:
79.20 USD
Perte moyenne:
-20.27 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-1 077.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 077.03 USD (33)
Croissance mensuelle:
-90.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
541.90 USD
Maximal:
1 709.83 USD (76.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.17% (1 702.95 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ100.R 302
XAUUSD 251
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPUSD 9
USDJPY 6
CL.R 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ100.R -678
XAUUSD 628
EURUSD -75
GBPJPY 215
GBPUSD -15
USDJPY -119
CL.R -19
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ100.R -93K
XAUUSD 41K
EURUSD -1.6K
GBPJPY 5.8K
GBPUSD 1.3K
USDJPY -6.1K
CL.R -88
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +397.76 USD
Pire transaction: -123 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +806.10 USD
Perte consécutive maximale: -1 077.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
Deltastock-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
305 plus...
Aucun avis
2025.12.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
