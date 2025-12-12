SignauxSections
Bui Minh Anh

AT Master X6

Bui Minh Anh
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
676
Bénéfice trades:
582 (86.09%)
Perte trades:
94 (13.91%)
Meilleure transaction:
487.68 USD
Pire transaction:
-117.83 USD
Bénéfice brut:
4 731.51 USD (1 485 826 pips)
Perte brute:
-1 883.11 USD (819 079 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (91.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 228.08 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
1.12%
Charge de dépôt maximale:
20.80%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
7.58
Longs trades:
322 (47.63%)
Courts trades:
354 (52.37%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
4.21 USD
Bénéfice moyen:
8.13 USD
Perte moyenne:
-20.03 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-144.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-335.83 USD (5)
Croissance mensuelle:
289.11%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
375.95 USD (14.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.53% (375.95 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 608
BTCUSDm 50
ETHUSDm 13
NZDCADm 3
AUDCADm 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 2.5K
BTCUSDm 323
ETHUSDm 9
NZDCADm 1
AUDCADm -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 196K
BTCUSDm 469K
ETHUSDm 2K
NZDCADm -12
AUDCADm -597
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +487.68 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +91.20 USD
Perte consécutive maximale: -144.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
A large drawdown may occur on the account again
