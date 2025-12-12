SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TECTRA ESSENTIAL
Adnan Tectra

TECTRA ESSENTIAL

Adnan Tectra
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
129 (77.24%)
Perte trades:
38 (22.75%)
Meilleure transaction:
522.10 USD
Pire transaction:
-337.90 USD
Bénéfice brut:
5 459.10 USD (54 299 pips)
Perte brute:
-3 967.70 USD (37 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (2 031.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 031.10 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
95.53%
Charge de dépôt maximale:
18.25%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
89 (53.29%)
Courts trades:
78 (46.71%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
8.93 USD
Bénéfice moyen:
42.32 USD
Perte moyenne:
-104.41 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 154.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 154.20 USD (12)
Croissance mensuelle:
15.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 560.20 USD
Maximal:
2 162.20 USD (20.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.39% (2 162.20 USD)
Par fonds propres:
23.72% (2 725.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 1.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +522.10 USD
Pire transaction: -338 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +2 031.10 USD
Perte consécutive maximale: -2 154.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

akun master TECTRA ESSENTIAL  

-TECTRA yang dirancang khusus untuk trader yang mengutamakan presisi, kecepatan, dan akurasi dalam trading harian

-Sistem ini mengombinasikan pendekatan scalping & intraday, analisa teknikal,serta dukungan fundamental dan edukasi berkelanjutan.

-Akun ini dibuat untuk portofolio yang bisa di akses untuk memaksimalkan peluang pasar dengan strategi yang jelas, terarah, dan konsisten, tanpa harus memantau chart sepanjang waktu.

Aucun avis
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TECTRA ESSENTIAL
40 USD par mois
15%
0
0
USD
11K
USD
4
0%
167
77%
96%
1.37
8.93
USD
24%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.