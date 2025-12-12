Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 TitanFX-02 0.00 × 2 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Tradeview-Live 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.38 × 8 TitanFX-05 0.50 × 2 Tickmill-Live05 0.54 × 325 Tickmill-Live02 0.61 × 1121 Tickmill-Live 0.64 × 728 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarketsSC-Live09 0.73 × 93 ICMarkets-Live04 0.80 × 15 ICMarkets-Live18 0.84 × 105 ICMarkets-Live07 0.88 × 443 ICMarketsSC-Live06 0.93 × 508 Tickmill-Live10 0.93 × 15