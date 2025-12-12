SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LIBERTY BULK AI
Eli Stars Henrique Barros Figueira

LIBERTY BULK AI

Eli Stars Henrique Barros Figueira
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 115%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
467
Bénéfice trades:
335 (71.73%)
Perte trades:
132 (28.27%)
Meilleure transaction:
3 347.84 USD
Pire transaction:
-73.75 USD
Bénéfice brut:
13 196.20 USD (744 310 pips)
Perte brute:
-1 733.14 USD (208 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (65.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 871.05 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.67%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
269
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
46.24
Longs trades:
230 (49.25%)
Courts trades:
237 (50.75%)
Facteur de profit:
7.61
Rendement attendu:
24.55 USD
Bénéfice moyen:
39.39 USD
Perte moyenne:
-13.13 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-208.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-208.42 USD (7)
Croissance mensuelle:
114.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.37 USD
Maximal:
247.92 USD (1.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.17% (123.06 USD)
Par fonds propres:
3.02% (647.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 394
US100 49
XAGUSD 16
UKOIL+ 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
US100 9.7K
XAGUSD -234
UKOIL+ -3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
US100 502K
XAGUSD -4.7K
UKOIL+ -236
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 347.84 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +65.59 USD
Perte consécutive maximale: -208.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-Server1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
Aucun avis
2025.12.12 08:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.