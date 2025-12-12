SignauxSections
Peter Paul Jahn

GOLD Daily Deli

Peter Paul Jahn
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 339%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
45 (73.77%)
Perte trades:
16 (26.23%)
Meilleure transaction:
73.16 EUR
Pire transaction:
-41.79 EUR
Bénéfice brut:
571.23 EUR (52 077 pips)
Perte brute:
-232.64 EUR (26 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (318.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
318.56 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.29%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.31
Longs trades:
61 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.46
Rendement attendu:
5.55 EUR
Bénéfice moyen:
12.69 EUR
Perte moyenne:
-14.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-67.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-70.64 EUR (2)
Croissance mensuelle:
338.59%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.83 EUR
Maximal:
146.45 EUR (59.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.54% (146.45 EUR)
Par fonds propres:
6.70% (28.15 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 386
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.16 EUR
Pire transaction: -42 EUR
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +318.56 EUR
Perte consécutive maximale: -67.26 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FusionMarkets-Live
7.46 × 94
TickmillUK-Live
7.49 × 81
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
8.91 × 88
ICMarketsSC-MT5-2
10.20 × 248
FxPro-MT5
10.49 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
11.00 × 6
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
19.20 × 92
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
26.32 × 228
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
mainly algo, almost daily scalping. 
Aucun avis
2025.12.12 06:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 06:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.