Rista Yanowich Junior

SniperGold

Rista Yanowich Junior
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -100%
FotMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
94 (50.53%)
Perte trades:
92 (49.46%)
Meilleure transaction:
34.08 USD
Pire transaction:
-72.00 USD
Bénéfice brut:
561.71 USD (516 938 pips)
Perte brute:
-395.62 USD (157 043 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (58.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.12 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
102 (54.84%)
Courts trades:
84 (45.16%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.89 USD
Bénéfice moyen:
5.98 USD
Perte moyenne:
-4.30 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-43.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-107.09 USD (5)
Croissance mensuelle:
-99.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
150.54 USD (48.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (119.77 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 136
XRPUSD 30
BTCUSD 12
GBPUSD 2
US500Cash 2
US100Cash 2
USDJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 160
XRPUSD -11
BTCUSD 52
GBPUSD 3
US500Cash -5
US100Cash -33
USDJPY 0
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 19K
XRPUSD -5.4K
BTCUSD 370K
GBPUSD 277
US500Cash -4.7K
US100Cash -18K
USDJPY -27
EURUSD -21
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.08 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +58.44 USD
Perte consécutive maximale: -43.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FotMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.12.11 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 21:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
