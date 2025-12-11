SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xau4
trumpaa

Xau4

trumpaa
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
49 (90.74%)
Perte trades:
5 (9.26%)
Meilleure transaction:
7.14 USD
Pire transaction:
-45.86 USD
Bénéfice brut:
160.33 USD (10 085 pips)
Perte brute:
-170.34 USD (15 189 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (119.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.78 USD (29)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
34 (62.96%)
Courts trades:
20 (37.04%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.19 USD
Bénéfice moyen:
3.27 USD
Perte moyenne:
-34.07 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-45.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.92%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
129.79 USD
Maximal:
139.93 USD (232.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 27
XAUEUR 24
EURUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 40
XAUEUR -52
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3K
XAUEUR -6.6K
EURUSD 193
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.14 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +119.78 USD
Perte consécutive maximale: -45.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TitanFX-04
0.07 × 14
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 35
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
WorldForex-Live
0.36 × 11
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.45 × 58
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.49 × 207
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Darwinex-Live
0.56 × 72
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
129 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.11 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire