trumpaa

Life5m

trumpaa
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
365
Bénéfice trades:
248 (67.94%)
Perte trades:
117 (32.05%)
Meilleure transaction:
30.63 USD
Pire transaction:
-90.87 USD
Bénéfice brut:
426.24 USD (5 304 pips)
Perte brute:
-500.20 USD (3 549 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (28.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.34 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
295 (80.82%)
Courts trades:
70 (19.18%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.20 USD
Bénéfice moyen:
1.72 USD
Perte moyenne:
-4.28 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-201.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.10 USD (4)
Croissance mensuelle:
-75.34%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
73.96 USD
Maximal:
201.10 USD (88.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 61
EURCHF 56
GBPCHF 56
USDCAD 51
EURGBP 51
USDJPY 43
GBPUSD 40
USDCHF 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 38
EURCHF 47
GBPCHF -95
USDCAD 25
EURGBP -74
USDJPY 31
GBPUSD 20
USDCHF -66
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 855
EURCHF 599
GBPCHF -481
USDCAD 624
EURGBP -95
USDJPY 718
GBPUSD 405
USDCHF -502
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.63 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +28.10 USD
Perte consécutive maximale: -201.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
VantageFXInternational-Live 7
0.31 × 13
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.37 × 112
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 15
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TradersGlobalGroup-Live 2
0.44 × 119
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
