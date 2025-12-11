SignauxSections
Joaquim Jose Vieira Junior

JOCATRADER7463

Joaquim Jose Vieira Junior
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
215
Bénéfice trades:
157 (73.02%)
Perte trades:
58 (26.98%)
Meilleure transaction:
25.89 EUR
Pire transaction:
-15.59 EUR
Bénéfice brut:
159.85 EUR (64 560 pips)
Perte brute:
-93.10 EUR (45 816 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (32.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
32.91 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
14.58%
Charge de dépôt maximale:
61.03%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
215
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
2.27
Longs trades:
204 (94.88%)
Courts trades:
11 (5.12%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
0.31 EUR
Bénéfice moyen:
1.02 EUR
Perte moyenne:
-1.61 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-29.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-29.38 EUR (4)
Croissance mensuelle:
34.57%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.21 EUR
Maximal:
29.38 EUR (11.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.98% (29.38 EUR)
Par fonds propres:
46.80% (108.28 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 189
EURUSDm 14
EURJPYm 11
AUDJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 62
EURUSDm 8
EURJPYm 5
AUDJPYm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 18K
EURUSDm 193
EURJPYm 66
AUDJPYm 45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.12 13:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
