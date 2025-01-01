SignauxSections
404

Malheureusement, Enigma le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:

MSC Gold Stable Pro
Croissance
549%
Abonnés
19
Semaines
86
Trades
628
Gagner
79%
Facteur de profit
2.35
DD max.
34%
Deux ex machina
Croissance
5 223%
Abonnés
4
Semaines
239
Trades
1471
Gagner
75%
Facteur de profit
1.86
DD max.
26%
Golden Nuggets
Croissance
845%
Abonnés
55
Semaines
31
Trades
691
Gagner
79%
Facteur de profit
3.81
DD max.
21%
SwissBot Gold Guardian
Croissance
1 384%
Abonnés
7
Semaines
159
Trades
617
Gagner
78%
Facteur de profit
3.41
DD max.
32%
MSC Gold Invest Pro
Croissance
552%
Abonnés
24
Semaines
131
Trades
1249
Gagner
78%
Facteur de profit
1.63
DD max.
26%
MagicGW audcad L
Croissance
1 695%
Abonnés
110
Semaines
53
Trades
1623
Gagner
79%
Facteur de profit
5.93
DD max.
33%
OnlyUJ
Croissance
284%
Abonnés
12
Semaines
74
Trades
450
Gagner
49%
Facteur de profit
1.40
DD max.
17%
Daily Gold Sniper
Croissance
691%
Abonnés
31
Semaines
46
Trades
146
Gagner
95%
Facteur de profit
2.27
DD max.
34%
Scalp IC Markets MT5
Croissance
628%
Abonnés
7
Semaines
209
Trades
1996
Gagner
74%
Facteur de profit
1.72
DD max.
33%
NoPain MT5
Croissance
1 637%
Abonnés
85
Semaines
215
Trades
5534
Gagner
63%
Facteur de profit
1.68
DD max.
21%

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.