Signaux / Enigma
Malheureusement, Enigma le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 549%
- Abonnés
- 19
- Semaines
- 86
- Trades
- 628
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.35
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 5 223%
- Abonnés
- 4
- Semaines
- 239
- Trades
- 1471
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 845%
- Abonnés
- 55
- Semaines
- 31
- Trades
- 691
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.81
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 384%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 159
- Trades
- 617
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.41
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 552%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 131
- Trades
- 1249
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.63
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 695%
- Abonnés
- 110
- Semaines
- 53
- Trades
- 1623
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.93
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 284%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 74
- Trades
- 450
- Gagner
- 49%
- Facteur de profit
- 1.40
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 691%
- Abonnés
- 31
- Semaines
- 46
- Trades
- 146
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.27
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 628%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 209
- Trades
- 1996
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.72
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 1 637%
- Abonnés
- 85
- Semaines
- 215
- Trades
- 5534
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.