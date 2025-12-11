SignauxSections
Van Hoa Nguyen

GOLD fund live

Van Hoa Nguyen
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
102 (65.38%)
Perte trades:
54 (34.62%)
Meilleure transaction:
183.64 USD
Pire transaction:
-58.44 USD
Bénéfice brut:
2 089.72 USD (60 295 pips)
Perte brute:
-731.61 USD (35 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (264.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
313.96 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
8.02
Longs trades:
81 (51.92%)
Courts trades:
75 (48.08%)
Facteur de profit:
2.86
Rendement attendu:
8.71 USD
Bénéfice moyen:
20.49 USD
Perte moyenne:
-13.55 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-105.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.35 USD (5)
Croissance mensuelle:
78.79%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
169.35 USD (12.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 155
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
archived 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
Aucun avis
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
