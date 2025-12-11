- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
219.60 ZAR
Pire transaction:
0.00 ZAR
Bénéfice brut:
219.60 ZAR (13 002 pips)
Perte brute:
0.00 ZAR
Gains consécutifs maximales:
1 (219.60 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
219.60 ZAR (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
219.60 ZAR
Bénéfice moyen:
219.60 ZAR
Perte moyenne:
0.00 ZAR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 ZAR)
Perte consécutive maximale:
0.00 ZAR (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 ZAR
Maximal:
0.00 ZAR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 ZAR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USTECm
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USTECm
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USTECm
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +219.60 ZAR
Pire transaction: -0 ZAR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +219.60 ZAR
Perte consécutive maximale: -0.00 ZAR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 1
