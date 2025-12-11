SignauxSections
Bayu Andhika Ramadhan

EZZE18

Bayu Andhika Ramadhan
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
560
Bénéfice trades:
338 (60.35%)
Perte trades:
222 (39.64%)
Meilleure transaction:
16.25 UST
Pire transaction:
-9.02 UST
Bénéfice brut:
485.04 UST (121 358 pips)
Perte brute:
-409.92 UST (60 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (39.77 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
50.73 UST (13)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
8.43%
Charge de dépôt maximale:
85.46%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
267 (47.68%)
Courts trades:
293 (52.32%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.13 UST
Bénéfice moyen:
1.44 UST
Perte moyenne:
-1.85 UST
Pertes consécutives maximales:
12 (-15.18 UST)
Perte consécutive maximale:
-15.18 UST (12)
Croissance mensuelle:
-9.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 UST
Maximal:
50.03 UST (53.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.97% (45.97 UST)
Par fonds propres:
9.70% (2.15 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 494
USDJPY+ 41
GBPUSD+ 7
BTCUSDT 5
EURUSD+ 5
DOGEUSDT 4
ETHUSDT 3
GBPJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 96
USDJPY+ -11
GBPUSD+ -1
BTCUSDT 1
EURUSD+ -1
DOGEUSDT -4
ETHUSDT -2
GBPJPY+ -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 13K
USDJPY+ -1.3K
GBPUSD+ -26
BTCUSDT 52K
EURUSD+ -5
DOGEUSDT -681
ETHUSDT -1.7K
GBPJPY+ -167
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.25 UST
Pire transaction: -9 UST
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +39.77 UST
Perte consécutive maximale: -15.18 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Let me introduce myself, my name is Bayu Andhika, enjoy my presentation.
Aucun avis
2025.12.11 17:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 15:58
Trading operations on the account were performed for only 46 days. This comprises 10.41% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
