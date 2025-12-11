- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
560
Bénéfice trades:
338 (60.35%)
Perte trades:
222 (39.64%)
Meilleure transaction:
16.25 UST
Pire transaction:
-9.02 UST
Bénéfice brut:
485.04 UST (121 358 pips)
Perte brute:
-409.92 UST (60 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (39.77 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
50.73 UST (13)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
8.43%
Charge de dépôt maximale:
85.46%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
267 (47.68%)
Courts trades:
293 (52.32%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.13 UST
Bénéfice moyen:
1.44 UST
Perte moyenne:
-1.85 UST
Pertes consécutives maximales:
12 (-15.18 UST)
Perte consécutive maximale:
-15.18 UST (12)
Croissance mensuelle:
-9.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 UST
Maximal:
50.03 UST (53.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.97% (45.97 UST)
Par fonds propres:
9.70% (2.15 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|494
|USDJPY+
|41
|GBPUSD+
|7
|BTCUSDT
|5
|EURUSD+
|5
|DOGEUSDT
|4
|ETHUSDT
|3
|GBPJPY+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|96
|USDJPY+
|-11
|GBPUSD+
|-1
|BTCUSDT
|1
|EURUSD+
|-1
|DOGEUSDT
|-4
|ETHUSDT
|-2
|GBPJPY+
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|13K
|USDJPY+
|-1.3K
|GBPUSD+
|-26
|BTCUSDT
|52K
|EURUSD+
|-5
|DOGEUSDT
|-681
|ETHUSDT
|-1.7K
|GBPJPY+
|-167
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +16.25 UST
Pire transaction: -9 UST
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +39.77 UST
Perte consécutive maximale: -15.18 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Let me introduce myself, my name is Bayu Andhika, enjoy my presentation.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
USD
18
UST
UST
64
0%
560
60%
8%
1.18
0.13
UST
UST
91%
1:500