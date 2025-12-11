SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
BlueValenceTrading

Valence Scythe V1

BlueValenceTrading
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
385
Bénéfice trades:
118 (30.64%)
Perte trades:
267 (69.35%)
Meilleure transaction:
3.00 USD
Pire transaction:
-2.54 USD
Bénéfice brut:
95.78 USD (10 991 pips)
Perte brute:
-207.81 USD (24 481 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.05 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
64.85%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
213 (55.32%)
Courts trades:
172 (44.68%)
Facteur de profit:
0.46
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
0.81 USD
Perte moyenne:
-0.78 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-8.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.96 USD (8)
Croissance mensuelle:
-5.80%
Prévision annuelle:
-70.39%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
113.07 USD
Maximal:
113.07 USD (58.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.18% (113.07 USD)
Par fonds propres:
1.10% (0.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 72
EURUSD 64
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -16
EURUSD -16
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -2.3K
EURUSD -1.6K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.00 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +6.05 USD
Perte consécutive maximale: -8.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
240 plus...
Aucun avis
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.