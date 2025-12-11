SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Forex grinder
Marcin Jaronski

Forex grinder

Marcin Jaronski
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -67%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
52 (66.66%)
Perte trades:
26 (33.33%)
Meilleure transaction:
2.13 EUR
Pire transaction:
-6.68 EUR
Bénéfice brut:
21.62 EUR (454 638 pips)
Perte brute:
-28.23 EUR (2 270 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (13.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
13.25 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
79.67%
Charge de dépôt maximale:
141.22%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
26 (33.33%)
Courts trades:
52 (66.67%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-0.08 EUR
Bénéfice moyen:
0.42 EUR
Perte moyenne:
-1.09 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-1.58 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9.90 EUR (2)
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.97 EUR
Maximal:
18.28 EUR (87.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.53% (19.03 EUR)
Par fonds propres:
47.07% (4.42 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDp 10
AUDNZDp 5
USDCADp 5
USDCHFp 4
AUDUSDp 4
NZDUSDp 4
EURCHFp 4
CADCHFp 3
NZDJPYp 3
XAGUSDp 3
AUDCHFp 2
NZDCADp 2
GBPUSDp 2
CADJPYp 2
GBPCADp 2
EURUSDp 2
EURGBPp 2
GBPCHFp 2
AUDCADp 1
EURJPYp 1
NZDCHFp 1
AUDJPYp 1
GBPAUDp 1
GBPNZDp 1
USDJPYp 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDp -9
AUDNZDp 0
USDCADp 1
USDCHFp 1
AUDUSDp 2
NZDUSDp 1
EURCHFp 0
CADCHFp 0
NZDJPYp 0
XAGUSDp -4
AUDCHFp 1
NZDCADp 1
GBPUSDp 0
CADJPYp 1
GBPCADp 0
EURUSDp 0
EURGBPp 0
GBPCHFp 0
AUDCADp 0
EURJPYp 0
NZDCHFp 0
AUDJPYp -1
GBPAUDp 0
GBPNZDp 0
USDJPYp 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDp -822
AUDNZDp 34
USDCADp 167
USDCHFp 106
AUDUSDp 208
NZDUSDp 162
EURCHFp 39
CADCHFp 44
NZDJPYp 87
XAGUSDp -58
AUDCHFp 127
NZDCADp 99
GBPUSDp 61
CADJPYp 109
GBPCADp -29
EURUSDp 53
EURGBPp 46
GBPCHFp -1
AUDCADp 50
EURJPYp 50
NZDCHFp 10
AUDJPYp -105
GBPAUDp 15
GBPNZDp 0
USDJPYp 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.13 EUR
Pire transaction: -7 EUR
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +13.25 EUR
Perte consécutive maximale: -1.58 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.11 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 17:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 17:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Share of trading days is too low
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 12:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 12:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex grinder
30 USD par mois
-67%
0
0
USD
3
EUR
1
44%
78
66%
80%
0.76
-0.08
EUR
88%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.