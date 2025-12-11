Update Notice

This signal has been migrated to a different broker to reduce trading costs and improve long-term efficiency.

The trading logic and risk profile remain exactly the same.



Strategy Description

This account is operated in a semi-automatic mode: trades are executed by an EA with selective manual intervention.

The strategy applies a Buy-Only averaging-down model on Gold (XAUUSD), accepting higher risk in exchange for potentially higher monthly returns.

Broker Information

This project now uses TPFx for execution.

Original signal link (previous broker):

https://www.mql5.com/en/signals/2347890