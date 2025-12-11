- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sv
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sv
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Update Notice
This signal has been migrated to a different broker to reduce trading costs and improve long-term efficiency.
The trading logic and risk profile remain exactly the same.
Strategy Description
This account is operated in a semi-automatic mode: trades are executed by an EA with selective manual intervention.
The strategy applies a Buy-Only averaging-down model on Gold (XAUUSD), accepting higher risk in exchange for potentially higher monthly returns.
Broker Information
This project now uses TPFx for execution.
Original signal link (previous broker):
https://www.mql5.com/en/signals/2347890
