Adam Shareef Mohamed

RedPearl

Adam Shareef Mohamed
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
94 (59.87%)
Perte trades:
63 (40.13%)
Meilleure transaction:
1.69 USD
Pire transaction:
-2.17 USD
Bénéfice brut:
42.44 USD (16 629 pips)
Perte brute:
-25.71 USD (13 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (2.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.10 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
73.84%
Charge de dépôt maximale:
34.10%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
157
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.27
Longs trades:
41 (26.11%)
Courts trades:
116 (73.89%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-0.41 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-7.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.36 USD (10)
Croissance mensuelle:
16.90%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.78 USD
Maximal:
7.37 USD (7.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.33% (7.37 USD)
Par fonds propres:
14.72% (16.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 129
US30 13
USDCAD 6
EURUSD 4
USDCHF 2
XAUUSD 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 26
US30 0
USDCAD -7
EURUSD 0
USDCHF 0
XAUUSD -3
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.6K
US30 1.5K
USDCAD -785
EURUSD 37
USDCHF 9
XAUUSD -318
USDJPY -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.69 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +2.47 USD
Perte consécutive maximale: -7.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.13 × 96
TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
Exness-MT5Real
0.48 × 128
GoMarkets-Live
0.93 × 15
Exness-MT5Real3
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
FPMarketsSC-Live
6.55 × 20
AlfaForexRU-Real
7.59 × 17
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Aucun avis
2025.12.11 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.