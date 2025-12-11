Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-Real1 0.00 × 7 FPMarkets-Live2 0.00 × 231 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 59 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 8 UMOFX-Main 0.00 × 1 Alpari-ECN1 0.00 × 5 JDCapital-US06-Live 0.00 × 5 MIC-Demo.com 0.00 × 8 DestekFX-Trade 0.00 × 4 JustForex-Live 0.00 × 14 ICMBrokers-Live 0.00 × 4 FBS-Demo 0.00 × 3 OctaFX-Demo 0.00 × 6 HiroseFinancialUK-MT4Live1 0.00 × 6 FXPRIMUS-Live-3 0.00 × 17 ICMarkets-Live3 0.00 × 7 TradersTrust-Live 0.00 × 5 InvestTechFx-Live 0.00 × 11 Darwinex-Live 0.00 × 6 MahiFX-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 AlpariUK-Classic-2 0.00 × 1 FIT-Real5 0.00 × 7 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 FXUPME-Server 0.00 × 2 154 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou