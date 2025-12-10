SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold4Living
Rahmat Wahyudi

Gold4Living

Rahmat Wahyudi
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
332
Bénéfice trades:
200 (60.24%)
Perte trades:
132 (39.76%)
Meilleure transaction:
563.14 USD
Pire transaction:
-612.33 USD
Bénéfice brut:
9 196.57 USD (3 100 149 pips)
Perte brute:
-8 796.75 USD (2 498 575 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (761.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
761.19 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
16.52%
Charge de dépôt maximale:
6.62%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
332
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
148 (44.58%)
Courts trades:
184 (55.42%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
45.98 USD
Perte moyenne:
-66.64 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-57.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-896.09 USD (2)
Croissance mensuelle:
44.11%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
775.24 USD
Maximal:
1 312.82 USD (91.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.39% (1 312.82 USD)
Par fonds propres:
1.63% (21.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 318
BTCUSDm 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 455
BTCUSDm -55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 813K
BTCUSDm -211K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +563.14 USD
Pire transaction: -612 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +761.19 USD
Perte consécutive maximale: -57.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Just contact me if you want
Aucun avis
2025.12.10 23:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 23:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
A large drawdown may occur on the account again
