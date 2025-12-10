- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
The strategy uses a single-entry approach—with no martingale, no grid, no averaging, and no high-risk techniques of any kind. Every trade is fully planned and opened with a clear Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) to ensure strong capital protection and risk control.
My trading style focuses on low drawdown and consistent growth. The goal is to deliver steady profits in a safe and controlled manner without unnecessary exposure. This signal is ideal for traders who value stability, discipline, and capital preservation.