Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server 0.00 × 3 GMI-Live08 0.00 × 53 Ava-Real 6 0.00 × 49 Tickmill-Live10 0.00 × 2 CabanaCapitals-Live 0.00 × 6 FOXMarkets-Live 0.00 × 70 Exness-Real28 0.00 × 32 KOT-Live3 0.00 × 1 Exness-Real15 0.00 × 21 FusionMarkets-Demo 0.00 × 278 Exness-Real25 0.00 × 2 VantageInternational-Live 10 0.00 × 248 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 0.00 × 10 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 87 OctaFX-Real10 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 37 FXTRADING.com-Live 0.00 × 54 AUSGlobal-Live 0.00 × 34 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 17 XMGlobal-Real 15 0.00 × 1 XMTrading-Real 257 0.00 × 3 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 FXCM-USDReal07 0.00 × 9 XMTrading-Real 47 0.00 × 7 485 plus...