Olga Liliana Clemente

Myt Forex

Olga Liliana Clemente
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -84%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
223
Bénéfice trades:
151 (67.71%)
Perte trades:
72 (32.29%)
Meilleure transaction:
406.66 USD
Pire transaction:
-570.37 USD
Bénéfice brut:
2 043.47 USD (391 015 pips)
Perte brute:
-2 378.25 USD (449 911 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (46.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
406.66 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
26.08%
Charge de dépôt maximale:
122.58%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
119 (53.36%)
Courts trades:
104 (46.64%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-1.50 USD
Bénéfice moyen:
13.53 USD
Perte moyenne:
-33.03 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-862.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-862.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
-95.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
334.78 USD
Maximal:
862.65 USD (154.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.16% (862.65 USD)
Par fonds propres:
62.20% (370.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 156
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -515
AUDCAD 180
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -70K
AUDCAD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +406.66 USD
Pire transaction: -570 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +46.48 USD
Perte consécutive maximale: -862.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
GMI-Live08
0.00 × 53
Ava-Real 6
0.00 × 49
Tickmill-Live10
0.00 × 2
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
Exness-Real28
0.00 × 32
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 21
FusionMarkets-Demo
0.00 × 278
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 248
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
OctaFX-Real10
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
FXTRADING.com-Live
0.00 × 54
AUSGlobal-Live
0.00 × 34
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 17
XMGlobal-Real 15
0.00 × 1
XMTrading-Real 257
0.00 × 3
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 9
XMTrading-Real 47
0.00 × 7
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.09% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.09% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 18:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Myt Forex
30 USD par mois
-84%
0
0
USD
25
USD
29
99%
223
67%
26%
0.85
-1.50
USD
97%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.