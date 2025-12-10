SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Recovery Atomic
Morris Saiful Amien

Recovery Atomic

Morris Saiful Amien
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
6 (46.15%)
Perte trades:
7 (53.85%)
Meilleure transaction:
25.01 USD
Pire transaction:
-56.82 USD
Bénéfice brut:
67.90 USD (320 813 pips)
Perte brute:
-184.99 USD (571 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (31.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.71 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
25.98%
Charge de dépôt maximale:
20.15%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
4 (30.77%)
Courts trades:
9 (69.23%)
Facteur de profit:
0.37
Rendement attendu:
-9.01 USD
Bénéfice moyen:
11.32 USD
Perte moyenne:
-26.43 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-55.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.82 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
117.09 USD
Maximal:
119.79 USD (527.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
16.60% (8.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -53
XAUUSD -1
AUDJPY 0
GBPJPY -57
AUDUSD -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -251K
XAUUSD 1.8K
AUDJPY 60
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -346
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.01 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +31.71 USD
Perte consécutive maximale: -55.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.20 × 5
ICMarkets-Live05
0.22 × 23
ICMarkets-Live07
0.34 × 214
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 34
Tickmill-Live
0.94 × 779
AxioryAsia-02Live
1.00 × 2
CDGGlobal-Live
1.00 × 4
ICMarkets-Live12
1.05 × 873
Tickmill-Live02
1.11 × 1213
ATCBrokers-Live 1
1.14 × 7
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live03
1.45 × 20
ICMarkets-Live14
1.45 × 11
ICMarketsSC-Live15
1.79 × 220
ICMarkets-Live22
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live06
1.88 × 375
ICMarkets-Live19
1.89 × 3443
RoboForex-Prime
2.18 × 11
41 plus...
Aucun avis
2025.12.10 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 11:28
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 8.47% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 33 days
Copier

