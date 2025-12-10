SignauxSections
Md Moniruzzaman

QuickQueenExpert

Md Moniruzzaman
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
Exness-MT5Real29
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
13 (68.42%)
Perte trades:
6 (31.58%)
Meilleure transaction:
153.46 BDT
Pire transaction:
-359.27 BDT
Bénéfice brut:
587.98 BDT (20 537 pips)
Perte brute:
-730.11 BDT (35 416 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (298.08 BDT)
Bénéfice consécutif maximal:
298.08 BDT (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
46.09%
Charge de dépôt maximale:
84.93%
Dernier trade:
48 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
10 (52.63%)
Courts trades:
9 (47.37%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-7.48 BDT
Bénéfice moyen:
45.23 BDT
Perte moyenne:
-121.69 BDT
Pertes consécutives maximales:
3 (-608.81 BDT)
Perte consécutive maximale:
-608.81 BDT (3)
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
627.37 BDT
Maximal:
627.37 BDT (41.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.82% (627.37 BDT)
Par fonds propres:
18.59% (218.49 BDT)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30m 7
BTCUSDm 4
USTECm 4
US500m 3
USDJPYm 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30m 258
BTCUSDm -397
USTECm -2
US500m 22
USDJPYm -23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30m 1.1K
BTCUSDm -12K
USTECm -3.7K
US500m 70
USDJPYm -28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.46 BDT
Pire transaction: -359 BDT
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +298.08 BDT
Perte consécutive maximale: -608.81 BDT

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Money Machine Robot is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor built around the powerful QuickQueenExpert (QQE) indicator signal system. Developed by professional trader Md. Moniruzzaman, this EA implements a proven trading strategy with advanced risk management features including martingale system, automatic stop loss calculation, and comprehensive trade management.

Key Features

Advanced QQE Indicator System

  • Customizable QQE Parameters

  • Real-time Signal Detection

  • Proprietary Algorithm

Smart Money Management

  • Martingale System

  • Risk Control

  • Lot Size Control

Professional Risk Protection

  • Dual Stop Loss Options

  • Automatic SL Calculation

  • Take Profit System

  • Opposite Signal Closure

Real-time Monitoring

  • Visual Information Panel

  • Trade Statistics

  • Signal Visualization


Aucun avis
2025.12.10 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 12:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.10 11:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 11:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
QuickQueenExpert
30 USD par mois
-9%
0
0
USD
1.4K
BDT
1
26%
19
68%
46%
0.80
-7.48
BDT
42%
1:500
Copier

