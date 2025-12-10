- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30m
|7
|BTCUSDm
|4
|USTECm
|4
|US500m
|3
|USDJPYm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30m
|258
|BTCUSDm
|-397
|USTECm
|-2
|US500m
|22
|USDJPYm
|-23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30m
|1.1K
|BTCUSDm
|-12K
|USTECm
|-3.7K
|US500m
|70
|USDJPYm
|-28
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Money Machine Robot is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor built around the powerful QuickQueenExpert (QQE) indicator signal system. Developed by professional trader Md. Moniruzzaman, this EA implements a proven trading strategy with advanced risk management features including martingale system, automatic stop loss calculation, and comprehensive trade management.
Key Features
Advanced QQE Indicator System
-
Customizable QQE Parameters
-
Real-time Signal Detection
-
Proprietary Algorithm
Smart Money Management
-
Martingale System
-
Risk Control
-
Lot Size Control
Professional Risk Protection
-
Dual Stop Loss Options
-
Automatic SL Calculation
-
Take Profit System
-
Opposite Signal Closure
Real-time Monitoring
-
Visual Information Panel
-
Trade Statistics
-
Signal Visualization
