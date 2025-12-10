SignauxSections
Senlin Kong

FTByBit2

Senlin Kong
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Bybit-Live-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 451
Bénéfice trades:
1 805 (52.30%)
Perte trades:
1 646 (47.70%)
Meilleure transaction:
259.88 UST
Pire transaction:
-75.28 UST
Bénéfice brut:
37 069.78 UST (1 995 826 pips)
Perte brute:
-33 269.37 UST (1 749 700 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (1 311.26 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 311.26 UST (78)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.35%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
2 027 (58.74%)
Courts trades:
1 424 (41.26%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.10 UST
Bénéfice moyen:
20.54 UST
Perte moyenne:
-20.21 UST
Pertes consécutives maximales:
34 (-675.32 UST)
Perte consécutive maximale:
-1 166.38 UST (30)
Croissance mensuelle:
7.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
230.40 UST
Maximal:
4 000.36 UST (8.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.98% (3 998.20 UST)
Par fonds propres:
0.25% (107.66 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 3451
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 246K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +259.88 UST
Pire transaction: -75 UST
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +1 311.26 UST
Perte consécutive maximale: -675.32 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

数据采集测试
Aucun avis
2025.12.10 07:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FTByBit2
30 USD par mois
11%
0
0
USD
44K
UST
9
0%
3 451
52%
100%
1.11
1.10
UST
9%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.