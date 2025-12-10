- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 451
Bénéfice trades:
1 805 (52.30%)
Perte trades:
1 646 (47.70%)
Meilleure transaction:
259.88 UST
Pire transaction:
-75.28 UST
Bénéfice brut:
37 069.78 UST (1 995 826 pips)
Perte brute:
-33 269.37 UST (1 749 700 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (1 311.26 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 311.26 UST (78)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.35%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
2 027 (58.74%)
Courts trades:
1 424 (41.26%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.10 UST
Bénéfice moyen:
20.54 UST
Perte moyenne:
-20.21 UST
Pertes consécutives maximales:
34 (-675.32 UST)
Perte consécutive maximale:
-1 166.38 UST (30)
Croissance mensuelle:
7.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
230.40 UST
Maximal:
4 000.36 UST (8.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.98% (3 998.20 UST)
Par fonds propres:
0.25% (107.66 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3451
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|3.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|246K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +259.88 UST
Pire transaction: -75 UST
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +1 311.26 UST
Perte consécutive maximale: -675.32 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
数据采集测试
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
11%
0
0
USD
USD
44K
UST
UST
9
0%
3 451
52%
100%
1.11
1.10
UST
UST
9%
1:500