- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
81 (48.79%)
Perte trades:
85 (51.20%)
Meilleure transaction:
64.88 USD
Pire transaction:
-78.08 USD
Bénéfice brut:
424.30 USD (2 584 810 pips)
Perte brute:
-629.82 USD (2 311 901 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (81.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.97 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
82 (49.40%)
Courts trades:
84 (50.60%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-1.24 USD
Bénéfice moyen:
5.24 USD
Perte moyenne:
-7.41 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-159.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.94 USD (14)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
237.00 USD
Maximal:
335.72 USD (218.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|74
|GOLD
|32
|EURUSD
|15
|ETHUSD
|6
|BCHUSD
|6
|USDCHF
|4
|SILVER
|4
|NZDUSD
|3
|XRPUSD
|2
|SHIBUSD
|2
|GBPJPY
|2
|ZECUSD
|1
|ICPUSD
|1
|FILUSD
|1
|XAUEUR
|1
|ETHEUR
|1
|ETHGBP
|1
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|Ferrari
|1
|US30-SEP25
|1
|LTCUSD
|1
|SOLUSD
|1
|1INCHUSD
|1
|DOGEUSD
|1
|CHZUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-65
|GOLD
|-39
|EURUSD
|-3
|ETHUSD
|3
|BCHUSD
|-3
|USDCHF
|-2
|SILVER
|-9
|NZDUSD
|-1
|XRPUSD
|-18
|SHIBUSD
|-11
|GBPJPY
|-1
|ZECUSD
|-4
|ICPUSD
|-4
|FILUSD
|-2
|XAUEUR
|0
|ETHEUR
|-3
|ETHGBP
|-2
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|-1
|Ferrari
|-4
|US30-SEP25
|-10
|LTCUSD
|-2
|SOLUSD
|2
|1INCHUSD
|-13
|DOGEUSD
|-12
|CHZUSD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|338K
|GOLD
|-3K
|EURUSD
|-319
|ETHUSD
|14K
|BCHUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-196
|SILVER
|-135
|NZDUSD
|-92
|XRPUSD
|-21K
|SHIBUSD
|-213
|GBPJPY
|-185
|ZECUSD
|-212
|ICPUSD
|-400
|FILUSD
|-200
|XAUEUR
|13
|ETHEUR
|-14K
|ETHGBP
|-14K
|CHFJPY
|573
|EURCHF
|-145
|CADJPY
|-197
|Ferrari
|-12K
|US30-SEP25
|-9.8K
|LTCUSD
|-335
|SOLUSD
|528
|1INCHUSD
|-24
|DOGEUSD
|-1.9K
|CHZUSD
|-51
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +64.88 USD
Pire transaction: -78 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +81.97 USD
Perte consécutive maximale: -159.94 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Gostei de operar desde de pequeno, para mim é uma janela aberta para novos horizontes.
Bem, se alguém te disse que teremos lucro, não é garantia.
Opero com Bollinger e RSI Simples.
Posso operar todos os dias, no período do dia, vou trabalhar somente com BTCUSD E GOLD.
Aviso de risco: os nossos serviços envolvem risco significativo e pode resultar em perda de capital investido.
Aucun avis