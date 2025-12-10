SignauxSections
Wellington Temotio De Alcantara

Scalper Bitcoin

Wellington Temotio De Alcantara
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 14
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
81 (48.79%)
Perte trades:
85 (51.20%)
Meilleure transaction:
64.88 USD
Pire transaction:
-78.08 USD
Bénéfice brut:
424.30 USD (2 584 810 pips)
Perte brute:
-629.82 USD (2 311 901 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (81.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.97 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
82 (49.40%)
Courts trades:
84 (50.60%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-1.24 USD
Bénéfice moyen:
5.24 USD
Perte moyenne:
-7.41 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-159.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.94 USD (14)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
237.00 USD
Maximal:
335.72 USD (218.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 74
GOLD 32
EURUSD 15
ETHUSD 6
BCHUSD 6
USDCHF 4
SILVER 4
NZDUSD 3
XRPUSD 2
SHIBUSD 2
GBPJPY 2
ZECUSD 1
ICPUSD 1
FILUSD 1
XAUEUR 1
ETHEUR 1
ETHGBP 1
CHFJPY 1
EURCHF 1
CADJPY 1
Ferrari 1
US30-SEP25 1
LTCUSD 1
SOLUSD 1
1INCHUSD 1
DOGEUSD 1
CHZUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -65
GOLD -39
EURUSD -3
ETHUSD 3
BCHUSD -3
USDCHF -2
SILVER -9
NZDUSD -1
XRPUSD -18
SHIBUSD -11
GBPJPY -1
ZECUSD -4
ICPUSD -4
FILUSD -2
XAUEUR 0
ETHEUR -3
ETHGBP -2
CHFJPY 4
EURCHF -2
CADJPY -1
Ferrari -4
US30-SEP25 -10
LTCUSD -2
SOLUSD 2
1INCHUSD -13
DOGEUSD -12
CHZUSD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 338K
GOLD -3K
EURUSD -319
ETHUSD 14K
BCHUSD -1.4K
USDCHF -196
SILVER -135
NZDUSD -92
XRPUSD -21K
SHIBUSD -213
GBPJPY -185
ZECUSD -212
ICPUSD -400
FILUSD -200
XAUEUR 13
ETHEUR -14K
ETHGBP -14K
CHFJPY 573
EURCHF -145
CADJPY -197
Ferrari -12K
US30-SEP25 -9.8K
LTCUSD -335
SOLUSD 528
1INCHUSD -24
DOGEUSD -1.9K
CHZUSD -51
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gostei de operar desde de pequeno, para mim é uma janela aberta para novos horizontes.
Bem, se alguém te disse que teremos lucro, não é garantia. 
Opero com Bollinger e RSI Simples.
Posso operar todos os dias, no período do dia, vou trabalhar somente com BTCUSD E GOLD.
Aviso de risco: os nossos serviços envolvem risco significativo e pode resultar em perda de capital investido.
Aucun avis
2025.12.10 04:22
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 11.96% of days out of the 326 days of the signal's entire lifetime.
