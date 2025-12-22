SignauxSections
ForexDelight

0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
CFI2-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
87 (56.49%)
Perte trades:
67 (43.51%)
Meilleure transaction:
6.00 USD
Pire transaction:
-2.98 USD
Bénéfice brut:
27.49 USD (118 662 pips)
Perte brute:
-41.13 USD (3 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (4.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
162 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
-0.92
Longs trades:
73 (47.40%)
Courts trades:
81 (52.60%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.32 USD
Perte moyenne:
-0.61 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.80 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.64 USD
Maximal:
14.84 USD (206.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_ 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_ -13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_ -1.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.00 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +4.38 USD
Perte consécutive maximale: -1.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CFI2-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

CFI Real
Aucun avis
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 149 days
