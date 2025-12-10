SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LOW RISK HIGH RETURN
Setiawan Dhamma Tanjaya

LOW RISK HIGH RETURN

Setiawan Dhamma Tanjaya
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
4 (44.44%)
Perte trades:
5 (55.56%)
Meilleure transaction:
3.34 USD
Pire transaction:
-1.66 USD
Bénéfice brut:
13.36 USD (13 359 pips)
Perte brute:
-8.30 USD (8 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (13.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
29.53%
Charge de dépôt maximale:
57.42%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
6 (66.67%)
Courts trades:
3 (33.33%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
3.34 USD
Perte moyenne:
-1.66 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-8.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.30 USD (5)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8.30 USD (7.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.32% (8.30 USD)
Par fonds propres:
1.19% (1.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Stratégie de Scalping Basée sur les Points Hauts et Bas
Ratio Risque–Rendement : 1:2

J’utilise une stratégie de scalping axée sur la structure quotidienne des points hauts et bas du marché. Chaque opération est gérée avec un cadre de risque clair. Par exemple :

  • Chaque trade perdant entraîne seulement 1 $ de perte

  • Chaque trade gagnant vise un profit de 2 $

Cette approche est conçue pour maintenir des performances stables, même pendant des séries de pertes, grâce à un ratio risque–rendement avantageux.

En rejoignant mon service de copytrade, toutes les positions seront exécutées et gérées automatiquement selon les mêmes paramètres que ceux que j’utilise dans mon propre trading.

Aucun avis
2025.12.10 04:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Share of trading days is too low
2025.12.10 03:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 01:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 01:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 01:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 01:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 01:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LOW RISK HIGH RETURN
30 USD par mois
5%
0
0
USD
105
USD
1
100%
9
44%
30%
1.60
0.56
USD
7%
1:200
Copier

