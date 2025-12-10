Stratégie de Scalping Basée sur les Points Hauts et Bas

Ratio Risque–Rendement : 1:2

J’utilise une stratégie de scalping axée sur la structure quotidienne des points hauts et bas du marché. Chaque opération est gérée avec un cadre de risque clair. Par exemple :

Chaque trade perdant entraîne seulement 1 $ de perte

Chaque trade gagnant vise un profit de 2 $

Cette approche est conçue pour maintenir des performances stables, même pendant des séries de pertes, grâce à un ratio risque–rendement avantageux.

En rejoignant mon service de copytrade, toutes les positions seront exécutées et gérées automatiquement selon les mêmes paramètres que ceux que j’utilise dans mon propre trading.