Juan Diego Parraga

Simple Trading

Juan Diego Parraga
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 622%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 734
Bénéfice trades:
3 632 (76.72%)
Perte trades:
1 102 (23.28%)
Meilleure transaction:
6 894.00 USD
Pire transaction:
-9 359.00 USD
Bénéfice brut:
229 694.79 USD (1 685 979 pips)
Perte brute:
-157 510.56 USD (1 856 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
81 (1 045.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 800.36 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.15%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
131
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.30
Longs trades:
2 303 (48.65%)
Courts trades:
2 431 (51.35%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
15.25 USD
Bénéfice moyen:
63.24 USD
Perte moyenne:
-142.93 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-827.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 976.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
201.13%
Prévision annuelle:
2 440.39%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 502.73 USD
Maximal:
21 849.89 USD (45.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.06% (12 265.58 USD)
Par fonds propres:
2.51% (1 041.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-STD 4349
AUDCAD-STD 199
GBPUSD-STD 66
EURUSD-STD 36
GBPJPY-STD 24
EURJPY-STD 20
USDCAD-STD 9
CHFJPY-STD 8
NZDCAD-STD 5
USDJPY-STD 4
AUDNZD-STD 3
AUDUSD-STD 3
XAUAUD-STD 3
GBPCAD-STD 3
EURCHF-STD 1
USDCHF-STD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 65K
AUDCAD-STD -313
GBPUSD-STD 822
EURUSD-STD 876
GBPJPY-STD 2.3K
EURJPY-STD 4.1K
USDCAD-STD -1K
CHFJPY-STD -21
NZDCAD-STD -57
USDJPY-STD 148
AUDNZD-STD 7
AUDUSD-STD 107
XAUAUD-STD 13
GBPCAD-STD 284
EURCHF-STD 10
USDCHF-STD 73
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-STD -89K
AUDCAD-STD -13K
GBPUSD-STD -1.3K
EURUSD-STD 431
GBPJPY-STD 3.5K
EURJPY-STD 5.4K
USDCAD-STD -592
CHFJPY-STD -7.8K
NZDCAD-STD -624
USDJPY-STD 229
AUDNZD-STD 47
AUDUSD-STD 101
XAUAUD-STD 130
GBPCAD-STD 353
EURCHF-STD 24
USDCHF-STD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 894.00 USD
Pire transaction: -9 359 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 045.84 USD
Perte consécutive maximale: -827.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.09 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Simple Trading
30 USD par mois
622%
0
0
USD
42K
USD
22
93%
4 734
76%
100%
1.45
15.25
USD
50%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.