Anthony Henry Dmello

PALACE

Anthony Henry Dmello
0 avis
175 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
111
Bénéfice trades:
97 (87.38%)
Perte trades:
14 (12.61%)
Meilleure transaction:
11.96 USD
Pire transaction:
-59.97 USD
Bénéfice brut:
326.09 USD (197 915 pips)
Perte brute:
-128.60 USD (69 346 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (94.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.70 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.28
Longs trades:
88 (79.28%)
Courts trades:
23 (20.72%)
Facteur de profit:
2.54
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
3.36 USD
Perte moyenne:
-9.19 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.97 USD (1)
Croissance mensuelle:
40.56%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.46 USD
Maximal:
60.19 USD (28.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 85
XAGUSD 9
GBPJPY 5
EURJPY 5
EURAUD 3
WTI 2
BTCUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 151
XAGUSD 35
GBPJPY 1
EURJPY 5
EURAUD 1
WTI 3
BTCUSD 0
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 105K
XAGUSD 12K
GBPJPY -525
EURJPY 662
EURAUD 122
WTI 31
BTCUSD 12K
EURGBP 27
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.96 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +94.70 USD
Perte consécutive maximale: -5.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
0.45 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
0.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 65
Tickmill-Live
3.33 × 3
OANDA-Live-1
3.64 × 61
FXCC1-Trade
4.00 × 2
ClonTrader-Live
4.25 × 12
Exness-MT5Real10
4.27 × 22
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
BabilFinancial-LIVE
5.50 × 2
Swissquote-Server
5.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.00 × 2
StriforLLC-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.62 × 259
FxPro-MT5
7.00 × 2
FXGT-Live
7.57 × 7
XMGlobal-MT5 2
8.00 × 1
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
Exness-MT5Real5
8.97 × 98
VantageInternational-Live 10
11.00 × 2
7 plus...
2025.12.09 18:13
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.15% of days out of the 1222 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.65% of days out of the 1222 days of the signal's entire lifetime.
