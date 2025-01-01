Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 768%
- Abonnés
- 51
- Semaines
- 30
- Trades
- 670
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.70
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 5 219%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 239
- Trades
- 1469
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 545%
- Abonnés
- 18
- Semaines
- 130
- Trades
- 1242
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.63
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 635%
- Abonnés
- 84
- Semaines
- 215
- Trades
- 5532
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 638%
- Abonnés
- 105
- Semaines
- 52
- Trades
- 1608
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.89
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 541%
- Abonnés
- 19
- Semaines
- 85
- Trades
- 621
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.34
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 281%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 73
- Trades
- 447
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.40
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 622%
- Abonnés
- 8
- Semaines
- 158
- Trades
- 613
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.84
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 124%
- Abonnés
- 18
- Semaines
- 59
- Trades
- 567
- Gagner
- 70%
- Facteur de profit
- 2.06
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 680%
- Abonnés
- 28
- Semaines
- 46
- Trades
- 145
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.25
- DD max.
- 34%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.