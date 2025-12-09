This signal uses a no-martingale, no-grid trading strategy with strict and transparent risk management. Every trade is placed with automatic Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) to maintain disciplined control over exposure.





The strategy runs on a fixed 1% risk per position, making it ideal for traders who prioritize safety and smooth long-term growth.

To follow this signal effectively, the minimum recommended capital is 550 USD.





Recommended Broker: Exness – Pro Account for optimal spreads and execution.





Key characteristics:





✔️ No Martingale





✔️ No Grid





✔️ Auto TP & SL on every trade





✔️ Maximum 1% risk per trade





✔️ Minimum capital: 550 USD





✔️ Recommended broker: Exness Pro Account





✔️ Built for consistent, controlled performance