I Gede Nyoman Ardi Supartha M Kep

ARDS

I Gede Nyoman Ardi Supartha M Kep
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
26 (56.52%)
Perte trades:
20 (43.48%)
Meilleure transaction:
9.03 AUD
Pire transaction:
-16.67 AUD
Bénéfice brut:
58.01 AUD (11 621 pips)
Perte brute:
-81.65 AUD (14 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (20.42 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.42 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
5.90%
Charge de dépôt maximale:
33.26%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
24 (52.17%)
Courts trades:
22 (47.83%)
Facteur de profit:
0.71
Rendement attendu:
-0.51 AUD
Bénéfice moyen:
2.23 AUD
Perte moyenne:
-4.08 AUD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1.34 AUD)
Perte consécutive maximale:
-27.11 AUD (2)
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.51 AUD
Maximal:
47.29 AUD (5.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.67% (47.29 AUD)
Par fonds propres:
3.52% (27.76 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
USTEC 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -19
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.6K
USTEC 448
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.03 AUD
Pire transaction: -17 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.42 AUD
Perte consécutive maximale: -1.34 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.87 × 357
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.04 × 299
Exness-MT5Real
28.11 × 110
This signal uses a no-martingale, no-grid trading strategy with strict and transparent risk management. Every trade is placed with automatic Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) to maintain disciplined control over exposure.

The strategy runs on a fixed 1% risk per position, making it ideal for traders who prioritize safety and smooth long-term growth.
To follow this signal effectively, the minimum recommended capital is 550 USD.

Recommended Broker: Exness – Pro Account for optimal spreads and execution.

Key characteristics:

✔️ No Martingale

✔️ No Grid

✔️ Auto TP & SL on every trade

✔️ Maximum 1% risk per trade

✔️ Minimum capital: 550 USD

✔️ Recommended broker: Exness Pro Account

✔️ Built for consistent, controlled performance
Aucun avis
2025.12.10 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 08:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 15:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 14:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.09 14:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ARDS
35 USD par mois
-3%
0
0
USD
788
AUD
1
19%
46
56%
6%
0.71
-0.51
AUD
6%
1:500
Copier

