SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Acc1
Majd Sabah

Acc1

Majd Sabah
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
206 (87.65%)
Perte trades:
29 (12.34%)
Meilleure transaction:
3 461.82 USD
Pire transaction:
-1 833.78 USD
Bénéfice brut:
25 048.71 USD (9 645 pips)
Perte brute:
-15 286.64 USD (6 590 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (1 572.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 643.36 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.45%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
2.80
Longs trades:
130 (55.32%)
Courts trades:
105 (44.68%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
41.54 USD
Bénéfice moyen:
121.60 USD
Perte moyenne:
-527.13 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3 485.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 485.90 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.45%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
980.83 USD
Maximal:
3 485.90 USD (5.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.67% (430.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 62
EURUSD 36
NZDUSD 33
AUDUSD 31
EURGBP 26
USDCHF 23
GBPUSD 23
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 994
EURUSD 1.4K
NZDUSD 1.4K
AUDUSD 1K
EURGBP 1.4K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 984
AUDCAD 22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -833
EURUSD 537
NZDUSD 645
AUDUSD 437
EURGBP 414
USDCHF 1.2K
GBPUSD 589
AUDCAD 31
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 461.82 USD
Pire transaction: -1 834 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 572.28 USD
Perte consécutive maximale: -3 485.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-Server1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Aucun avis
