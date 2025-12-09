- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
**📌 Signal Description**
This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**
These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.
### **⚙️ Strategy Logic**
- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**
- ✔️ Martingale 1.25X
- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**
- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management
- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**
- ✔️ Fully automated with protective logic
### **📈 Performance Philosophy**
The goal of this signal is **stability over aggression**.
All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.
### **💼 Recommended Conditions**
- Minimum Deposit: **$1000+**
- Leverage: **1:20 or higher**
- Keep the platform running 24/5
- Use the same or similar broker for best mirroring
### **⚠️ Important**
This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
