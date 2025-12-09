SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ScalperBot
Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Axi-US03-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
66 (71.73%)
Perte trades:
26 (28.26%)
Meilleure transaction:
4.40 EUR
Pire transaction:
-3.78 EUR
Bénéfice brut:
63.41 EUR (10 087 pips)
Perte brute:
-25.55 EUR (4 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (8.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8.80 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.56%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
5.71
Longs trades:
47 (51.09%)
Courts trades:
45 (48.91%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
0.41 EUR
Bénéfice moyen:
0.96 EUR
Perte moyenne:
-0.98 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6.63 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
6.63 EUR (0.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.64% (6.63 EUR)
Par fonds propres:
2.61% (27.04 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 54
EURUSD 38
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 24
EURUSD 19
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 4.2K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.40 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +8.29 EUR
Perte consécutive maximale: -6.63 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 3
0.00 × 23
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Aucun avis
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ScalperBot
45 USD par mois
4%
0
0
USD
1K
EUR
2
100%
92
71%
100%
2.48
0.41
EUR
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.