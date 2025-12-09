SignauxSections
Jorge Niz

Btcusd EA WWw JORGEaiea COM

Jorge Niz
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
715
Bénéfice trades:
512 (71.60%)
Perte trades:
203 (28.39%)
Meilleure transaction:
292.96 EUR
Pire transaction:
-146.73 EUR
Bénéfice brut:
3 633.62 EUR (12 927 647 pips)
Perte brute:
-2 136.34 EUR (9 341 686 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (1 315.57 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 315.57 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.21%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
710
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.36
Longs trades:
372 (52.03%)
Courts trades:
343 (47.97%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
2.09 EUR
Bénéfice moyen:
7.10 EUR
Perte moyenne:
-10.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 069.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 069.49 EUR (13)
Croissance mensuelle:
15.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
1 098.32 EUR (9.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.85% (1 098.32 EUR)
Par fonds propres:
1.30% (146.78 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 715
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.96 EUR
Pire transaction: -147 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 315.57 EUR
Perte consécutive maximale: -1 069.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

www.jorgeaiea.com
Aucun avis
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
