404

Malheureusement, Account one le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux de Zhenqing Liu:

Account two
Croissance
667%
Abonnés
2
Semaines
60
Trades
4247
Gagner
34%
Facteur de profit
1.22
DD max.
26%

Ou sélectionnez parmi d'autres signaux 5 MetaTrader:

Golden Nuggets
Croissance
761%
Abonnés
49
Semaines
30
Trades
669
Gagner
79%
Facteur de profit
3.69
DD max.
21%
Daily Gold Sniper
Croissance
671%
Abonnés
27
Semaines
46
Trades
144
Gagner
95%
Facteur de profit
2.24
DD max.
34%
SwissBot Gold Guardian
Croissance
1 649%
Abonnés
8
Semaines
158
Trades
612
Gagner
78%
Facteur de profit
3.89
DD max.
32%
MSC Gold Stable Pro
Croissance
541%
Abonnés
19
Semaines
85
Trades
621
Gagner
79%
Facteur de profit
2.34
DD max.
34%
OnlyUJ
Croissance
260%
Abonnés
11
Semaines
73
Trades
446
Gagner
48%
Facteur de profit
1.36
DD max.
17%
Deux ex machina
Croissance
5 217%
Abonnés
3
Semaines
239
Trades
1468
Gagner
75%
Facteur de profit
1.86
DD max.
26%
Gold Reaper New V2 2
Croissance
126%
Abonnés
18
Semaines
58
Trades
564
Gagner
70%
Facteur de profit
2.09
DD max.
17%
NoPain MT5
Croissance
1 634%
Abonnés
83
Semaines
215
Trades
5531
Gagner
63%
Facteur de profit
1.68
DD max.
21%
MagicGW audcad L
Croissance
1 638%
Abonnés
104
Semaines
52
Trades
1608
Gagner
79%
Facteur de profit
5.89
DD max.
33%
MSC Gold Invest Pro
Croissance
545%
Abonnés
18
Semaines
130
Trades
1242
Gagner
78%
Facteur de profit
1.63
DD max.
26%

